В США ученые зафиксировали "скопление душ" в космосе

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Американские ученые выявили в космосе "скопления душ" при помощи специальной техники. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на исследование экспертов из Инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка.

Как указывается, открытие подтвердило наличие в космосе сгустков энергии. Они были обнаружены на протяжении нескольких километров. Эксперты уточнили, что сгустки могли появиться из-за электрических разрядов или магнитного поля Земли.

По словам ученых, высокоточное оборудование может устанавливать малейшую электромагнитную активность в космосе.

Ранее космический телескоп Джеймс Уэбб впервые запечатлел полярные сияния на Нептуне. Сведения для создания изображения были получены в июне 2023 года при помощи спектрографа ближнего инфракрасного диапазона Уэбба. К изображению планеты астрономы также получили спектр для характеристики состава и измерения температуры ионосферы.

В результате было установлено, что активность полярных сияний на Нептуне отличается. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что магнитное поле планеты наклонено на 47 градусов относительно ее оси вращения.

