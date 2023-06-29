Ученые обнаружили гравитационные волны, которые могут рассказать о Большом взрыве

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Группа ученых зафиксировала гравитационные волны, которые образуются при слиянии черных дыр. Они могут расширить представление о природе Большого взрыва и происхождении галактик. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Теперь есть убедительные доказательства существования многих слияний сверхмассивных черных дыр, заявил Люк Келли, участник продолжавшегося 15 лет исследования американской обсерватории NANOGrav.

Отмечается, что изучение данных гравитационных волн поможет узнать, что побуждает черные дыры к слиянию, как часто сталкиваются галактики. По мнению ученых, часть сигнала – это импульсы, которые были порождены Большим взрывом миллиарды лет назад. Предполагается, что их изучение расскажет о процессе формирования Вселенной.

Наука считает, что сверхмассивные черные дыры располагаются в центре самых больших галактик. При слиянии двух галактик черные дыры опускаются в центр новой и объединяются. Они производят гравитационные волны, которые распространяются по Вселенной, достигая Земли, и сообщают о разных явлениях космоса, связанных с их происхождением.

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