Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 09:36

Политика

В Раде раскритиковали Зеленского за публикацию постановочных фото без света

Фото: ТАСС/Zuma

В Верховной раде раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после публикации постановочных фотографий. На них он проводит совещание с якобы выключенным светом, пока в Киеве продолжается полный блэкаут. Кадры онлайн-встречи по вопросам энергетики Зеленский разместил в своем телеграм-канале.

На экране компьютера, как заметил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, отображаются остальные участники конференции и сам Зеленский, который сидит в освещенном помещении.

"Маленькая подсказка для пиарщиков офиса Зеленского: если уж хотите сделать фото якобы без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить, нет ли на экране вида с камеры на фотографа", – написал он в своем телеграм-канале.

Он также вспомнил о жалобах советницы главы офиса президента Виктории Страховой на отсутствие отопления. Железняк обратил внимание на одного из участников совещания в футболке, чей кабинет, вероятнее всего, хорошо прогревают.

Другой украинский депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) , отметил, что на собрании присутствовал замглавы офиса Зеленского Виктор Микита, который сидел в кабинете со светом по соседству с украинским лидером.

Также вопросы вызвал стационарный компьютер, который работает от электросети. В свою очередь, местные СМИ высказали версию, что опубликованные фотографии могли отредактировать, создав эффект затемнения.

Ранее СМИ писали, что Киев погрузился в полный блэкаут. По словам журналистов, у некоторых жителей 5 суток не было электричества. В соцсетях люди публиковали видео из своих квартир, в которых не было ни света, ни отопления.

Другие очевидцы рассказывали, что электричество в городе появлялось на 2–3 часа в день, также с перебоями поступали вода и тепло. Кроме того, из-за неполадок с электроснабжением в украинской столице закрывались магазины.

В связи с этим Зеленский анонсировал введение в стране режима ЧС в энергетике. Он уточнил, что руководить различными работами и решать практические вопросы будет вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика