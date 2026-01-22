В Раде раскритиковали Зеленского за публикацию постановочных фото без света

Фото: ТАСС/Zuma

В Верховной раде раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после публикации постановочных фотографий. На них он проводит совещание с якобы выключенным светом, пока в Киеве продолжается полный блэкаут. Кадры онлайн-встречи по вопросам энергетики Зеленский разместил в своем телеграм-канале.

На экране компьютера, как заметил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, отображаются остальные участники конференции и сам Зеленский, который сидит в освещенном помещении.

"Маленькая подсказка для пиарщиков офиса Зеленского: если уж хотите сделать фото якобы без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить, нет ли на экране вида с камеры на фотографа", – написал он в своем телеграм-канале.

Он также вспомнил о жалобах советницы главы офиса президента Виктории Страховой на отсутствие отопления. Железняк обратил внимание на одного из участников совещания в футболке, чей кабинет, вероятнее всего, хорошо прогревают.

Другой украинский депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) , отметил, что на собрании присутствовал замглавы офиса Зеленского Виктор Микита, который сидел в кабинете со светом по соседству с украинским лидером.

Также вопросы вызвал стационарный компьютер, который работает от электросети. В свою очередь, местные СМИ высказали версию, что опубликованные фотографии могли отредактировать, создав эффект затемнения.

Ранее СМИ писали, что Киев погрузился в полный блэкаут. По словам журналистов, у некоторых жителей 5 суток не было электричества. В соцсетях люди публиковали видео из своих квартир, в которых не было ни света, ни отопления.

Другие очевидцы рассказывали, что электричество в городе появлялось на 2–3 часа в день, также с перебоями поступали вода и тепло. Кроме того, из-за неполадок с электроснабжением в украинской столице закрывались магазины.

В связи с этим Зеленский анонсировал введение в стране режима ЧС в энергетике. Он уточнил, что руководить различными работами и решать практические вопросы будет вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.