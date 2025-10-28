Психолог Овчарова: мультфильм "Маша и Медведь" не может навредить психике ребенка

Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"; режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов; производство – Анимаккорд

"Маша и Медведь" – добрый мультфильм про самостоятельную девочку, который не способен навредить психике ребенка, заявила в беседе с Москвой 24 детский психолог Мария Овчарова.

Ранее политолог Вадим Попов призвал ограничить показ этого мультсериала российским зрителям. По его мнению, мультфильм противоречит традиционным ценностям, демонстрируя капризное поведение главной героини и искаженные модели семейных отношений.

"Здесь многое зависит от интерпретации. Можно увидеть, как эта девочка живет одна с медведем, без семьи. Можно посмотреть через призму, что Маша – приемный ребенок, а медведь старается проявлять заботу, воспитывать ее", – подчеркнула эксперт.

Она отметила, что при таком рассмотрении мультфильм становится историей об адаптации, смелости и понимании мира ребенком. Вместе с тем специалист указала, что у детей недостаточно развиты навыки анализа, поэтому им проще, когда рассказчик сам формирует мораль в конце серии. В пример она привела передачу "Спокойной ночи, малыши".

"Нужно учитывать, что восприятие детей отличается. Взрослые могут вспомнить мультфильм "Ну, погоди!". Будучи детьми, многие смотрели его абстрактно, не думая ни о том, что волк курит, ни почему он бегает за зайцем", – пояснила Овчарова.

В отличие от взрослых, дети не анализируют психологические портреты персонажей, поэтому психолог советует просто ограничить доступ к мультфильмам с явными проявлениями жестокости, "иногда даже кровавой".

Для максимальной безопасности просмотра эксперт рекомендует выбирать обучающие мультфильмы с четкой моралью, такие как "Фиксики" или "ПинКод" (спин-офф мультфильма "Смешарики" – Прим. ред.).

Отдельно Овчарова подчеркнула необходимость соблюдения возрастных норм просмотра: до 6 лет – не более 20 минут в день, от 6 до 12 лет – до 40 минут, подросткам – до 2 часов.

Ранее митрополит Екатеринбургский Евгений раскритиковал российские мультфильмы за недостаточное продвижение семейных ценностей, противопоставив их американским "Симпсонам", где показана многодетная семья. Он отметил, что в таких популярных мультсериалах, как "Смешарики" и "Маша и Медведь", персонажи живут поодиночке, что не формирует позитивный образ семьи.