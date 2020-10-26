Росреестр зарегистрировал права Московского фонда реновации на первые два дома в ЗелАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичное управление Росреестра зарегистрировало права собственности Московского фонда реновации на первые квартиры в домах, которые находятся на Георгиевском проспекте в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

"Дома на Георгиевском проспекте – первые в Зеленограде жилые объекты, построенные в рамках реализации программы реновации, сведения о которых столичный Росреестр внес в Единый государственный реестр недвижимости", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что оба дома имеют 14 этажей, площадь каждого составляет 10 тысяч квадратных метров. Первые этажи зданий предусмотрены под размещение объектов социального, коммерческого и культурного назначения.

Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов отметил, что в ближайшее время новые владельцы могут начать оформление имущественных прав на жилье.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что свыше 21 тысячи участников программы реновации в городе получили ключи от новых квартир. По его словам, всего в столице было построено 67 домов. Бочкарев уточнил, что уже почти 60 новостроек передали под заселение.

Детский сад и две школы планируют построить в Рязанском районе столицы по программе реновации. По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, жители района смогут пользоваться качественной и социально ориентированной городской средой.