Росреестр зарегистрировал права Московского фонда реновации на первые два дома в ЗелАО

10:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичное управление Росреестра зарегистрировало права собственности Московского фонда реновации на первые квартиры в домах, которые находятся на Георгиевском проспекте в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росреестра.
"Дома на Георгиевском проспекте – первые в Зеленограде жилые объекты, построенные в рамках реализации программы реновации, сведения о которых столичный Росреестр внес в Единый государственный реестр недвижимости", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что оба дома имеют 14 этажей, площадь каждого составляет 10 тысяч квадратных метров. Первые этажи зданий предусмотрены под размещение объектов социального, коммерческого и культурного назначения.
Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов отметил, что в ближайшее время новые владельцы могут начать оформление имущественных прав на жилье.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что свыше 21 тысячи участников программы реновации в городе получили ключи от новых квартир. По его словам, всего в столице было построено 67 домов. Бочкарев уточнил, что уже почти 60 новостроек передали под заселение.
Детский сад и две школы планируют построить в Рязанском районе столицы по программе реновации. По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, жители района смогут пользоваться качественной и социально ориентированной городской средой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: