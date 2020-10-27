Движение на участке Болотной набережной ограничат с 1 ноября по 25 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение транспорта на участке Болотной набережной будет ограничено с 1 ноября по 25 декабря из-за проведения строительных работ. Об этом сообщает информационный транспортный комплекс города.

"С 1 ноября по 25 декабря в связи с проведением строительных работ движение на участке Болотной набережной будет ограничено", – говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать на участке от улицы Серафимовича до дома 11, строения 1, по Болотной набережной. Отмечается, что на это время будет организовано одностороннее движение по одной полосе в сторону Берсеневского переулка за счет ликвидации парковочного пространства.

Ранее сообщалось, что в районе Семеновской набережной движение транспорта ограничат до 15 октября 2022 года. Временные ограничения вводятся в связи со строительством участка БКЛ метро. Все ограничения для наземного транспорта касаются одной полосы.

Кроме того, на Варшавском шоссе частично перекрыли движение до 1 сентября 2021 года.