Съезд с Киевского шоссе на МКАД перекроют до конца месяца

Фото: Москва 24/Роман Васильев

С 15 октября и до конца месяца будет перекрыт съезд с Киевского шоссе на МКАД.

"Будет полностью перекрыт съезд с Киевского шоссе с 15 октября до конца месяца. Там сейчас идет ремонт эстакады", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы столичного департамента транспорта.

Уточняется, что полное перекрытие будет действовать круглосуточно при движении в сторону центра на внешнюю сторону МКАД.

Ранее сообщалось, что движение на участке 1-го Красногвардейского проезда ограничат с 14 октября. Отмечается, что это связано со строительными работами на территории "Москва-Сити". Движение ограничат до 20 июля 2021 года на участке от дома 20 до Выставочного переулка.