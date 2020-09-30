Движение на участке Северо-Западной хорды ограничат с 7 октября по 25 апреля 2021 года

Фото: Москва24/Антон Великжанин

В Москве на участке Северо-Западной хорды с 7 октября нынешнего года по 25 апреля будущего ограничат движение транспорта. Меры предпримут в связи с ремонтом эстакады. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Как сообщает Агентство "Москва", ограничения введут на участке от улицы Боженко до улицы Маршала Неделина. Отмечается, что будет поэтапное занятие двух полос.

Ранее сообщалось, что в столице на улице Шаболовке ограничат движение с 3 октября по 25 ноября 2020 года. Причиной этого станет ремонт трамвайных путей.

В указанные даты с 8:00 до 20:00 будет частично ограничено движение по одной полосе в каждом направлении с занятием трамвайных путей. В этот же период с 20:00 до 8:00 запланировано поэтапное занятие одной полосы.

