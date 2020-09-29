Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Москве на улице Шаболовке ограничат движение с 3 октября по 25 ноября 2020 года. Причиной этого стал ремонт трамвайных путей. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Ограничения движения в связи с ремонтом трамвайных путей в ЮАО действуют на улице Шаболовке от дома 2 до дома 56", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.
Так, в указанные даты с 8:00 до 20:00 будет частично ограничено движение по одной полосе в каждом направлении с занятием трамвайных путей. В этот же период с 20:00 до 8:00 запланировано поэтапное занятие одной полосы. При этом будет осуществлен перепуск движения на трамвайные пути и ликвидация парковочного пространства.
Ранее сообщалось, что участок Волоколамского шоссе в Москве перекрыли с 26 сентября 2020 года по 30 декабря 2021 года в связи с реконструкцией участка дороги. Полное перекрытие затронуло участок от владения 77 до владения 112.
Участок Арбатско-Покровской линии закроют до 5 октября
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