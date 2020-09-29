Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

29 сентября, 22:14

На улице Шаболовке ограничат движение с 3 октября по 25 ноября

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве на улице Шаболовке ограничат движение с 3 октября по 25 ноября 2020 года. Причиной этого стал ремонт трамвайных путей. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Ограничения движения в связи с ремонтом трамвайных путей в ЮАО действуют на улице Шаболовке от дома 2 до дома 56", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Так, в указанные даты с 8:00 до 20:00 будет частично ограничено движение по одной полосе в каждом направлении с занятием трамвайных путей. В этот же период с 20:00 до 8:00 запланировано поэтапное занятие одной полосы. При этом будет осуществлен перепуск движения на трамвайные пути и ликвидация парковочного пространства.

Ранее сообщалось, что участок Волоколамского шоссе в Москве перекрыли с 26 сентября 2020 года по 30 декабря 2021 года в связи с реконструкцией участка дороги. Полное перекрытие затронуло участок от владения 77 до владения 112.

Участок Арбатско-Покровской линии закроют до 5 октября

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать