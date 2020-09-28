Кассы-автомобили с билетами появились у станций "Молодежная", "Кунцевская" и "Парк Победы"

Фото: пресс-служба метро
В связи с закрытием участка Арбатско-Покровской линии на станциях "Кунцевская" и "Молодежная", а также на станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии и Калининско-Солнцевской линии появились дополнительные точки по продаже билетов, сообщили Москве 24 в пресс-службе метро.
Горожане могут купить билеты в пяти кассах-автомобилях у станций "Молодежная", "Кунцевская", "Парк Победы" (Калининско-Солнцевская линия), а также на двух специальных стойках, размещенных в вестибюле станции "Парк Победы" (Арбатско-Покровская линия).
В кассах-автомобилях и на стойках продают все типы билетов и пополняют баланс транспортных карт "Тройка" как за наличный, так и безналичный расчет.
В пресс-службе отметили, что для удобства пассажиров кассовые окна будут работать в усиленном режиме в течение всего периода закрытия участка Арбатско-Покровской линии. Во избежание скопления людей в вестибюлях в пресс-службе метро попросили горожан заранее планировать поездки и приобретать проездные билеты.
Ранее сообщалось, что с 26 сентября по 5 октября закрыт участок Арбатско-Покровской линии. Ограничения введены в связи со строительством участка "Мневники" – "Кунцевская" Большой кольцевой линии. При этом бесплатные автобусы запустили для пассажиров закрытого участка метро.
Участок синей линии московского метро закрыт по 5 октября
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