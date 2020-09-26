Участок Арбатско-Покровской линии московского метро закрыли до 5 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Участок Арбатско-Покровской линии столичного метро между станциями "Молодежная" и "Парк Победы" будет закрыт с 26 сентября по 5 октября.

Как сообщает портал мэра и правительства города, ограничения ввели из-за строительства участка "Мневники" – "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ).

В этой связи пассажирам рекомендовали пользоваться станциями Филевской линии и Московских центральных диаметров (МЦД), а также наземным транспортом.

В частности, будет курсировать бесплатный автобус КМ. Он проследует по маршруту "Молодежная" – "Кунцевская" – "Славянский бульвар" – "Парк Победы".

Во время закрытия более 100 сотрудников метро будут раздавать информационные листовки, а также помогать пассажирам построить альтернативный маршрут.