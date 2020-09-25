Сотрудники ЦОМП помогут пассажирам во время закрытия участка Арбатско-Покровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в метро во время закрытия участка Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.
"На время закрытия участка Арбатско-Покровской линии в метрополитене будут дежурить более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метро", – сообщили в ведомстве.
Как рассказали в департаменте транспорта, специалисты будут раздавать информационные листовки, а также помогут пассажирам построить альтернативный маршрут.
С 26 сентября по 5 октября поезда не будут следовать от станции "Молодежная" до "Парка Победы". Для удобства горожан запустят компенсационные автобусы – всего на маршрут выведут 132 машины большой вместительности.
На время работ на участке Арбатско-Покровской линии также частично ограничат движение для наземного транспорта. Ознакомиться с предстоящими перекрытиями можно на Едином транспортом портале Москвы.
Часть Арбатско-Покровской линии временно закроют
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