Сотрудники ЦОМП помогут пассажирам во время закрытия участка Арбатско-Покровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в метро во время закрытия участка Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"На время закрытия участка Арбатско-Покровской линии в метрополитене будут дежурить более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метро", – сообщили в ведомстве.

Как рассказали в департаменте транспорта, специалисты будут раздавать информационные листовки, а также помогут пассажирам построить альтернативный маршрут.

С 26 сентября по 5 октября поезда не будут следовать от станции "Молодежная" до "Парка Победы". Для удобства горожан запустят компенсационные автобусы – всего на маршрут выведут 132 машины большой вместительности.

На время работ на участке Арбатско-Покровской линии также частично ограничат движение для наземного транспорта. Ознакомиться с предстоящими перекрытиями можно на Едином транспортом портале Москвы.

