Движение на западе Москвы ограничат из-за закрытия участка Арбатско-Покровской линии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 25 сентября по 6 октября на западе Москвы ограничат движение транспорта. Это связано с закрытием участка Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Молодежная" и "Парк Победы".

На время ограничений будет обеспечен приоритетный проезд для наземного городского транспорта. Вдоль трасс введут выделенные полосы для компенсационных и регулярных маршрутов.

Это произойдет на участках улицы Молодогвардейской – от улицы Партизанской до улицы Ярцевской в направлении области, на улице Боженко – перед улицей Молодогвардейской в направлении улицы Ярцевской, на улице Ярцевской – от улицы Молодогвардейской до съезда на Рублевское шоссе с ограничением проезда к дворовым территориям в районе домов 32, 34, строения 1, и 36, корпуса 1, в направлении улицы Крылатской.

Также "выделенки" организуют на дублере Рублевского шоссе – от улицы Ярцевской до основного хода Рублевского шоссе в направлении Кутузовского проспекта, на Рублевском шоссе – от примыкания к дублеру Рублевского шоссе до Аминьевского шоссе в направлении Кутузовского проспекта и от Кутузовского проспекта до съезда на дублер Рублевского шоссе, включая съезд в направлении области.

Изменения затронут участок дублера Рублевского шоссе – от улицы Звенигородской до улицы Малой Филевской, улицы Малую Филевскую и Молдавскую – от дублера Рублевского шоссе до улицы Молодогвардейской, Аминьевского шоссе – от Рублевского шоссе до съезда на Можайское шоссе (включая съезд) в направлении проспекта Генерала Дорохова, Кутузовский проспект – от улицы Алексея Свиридова до съезда на Рублевского шоссе (включая съезд) в направлении области.

Выделенные полосы будут действовать на 1-м Минском путепроводе (в обе стороны), от аллеи Молодоженов в сторону центра до улицы 1812 года, на улице Андрея Карлова – от Кутузовского проспекта до улицы Большой Дорогомиловской.

Для проезда будут закрыты съезд с улицы Ярцевской на дублер Рублевского шоссе, разворот на улице Ярцевской в сторону Рублевского шоссе в районе домов 21, корпуса 1, и 27, корпуса 1, поворот с улицы Ярцевской на улицу Ельнинскую, участок улицы Маршала Сергеева – от улицы Ярцевской до дома 16 по улице Ярцевской, разворот на улице Ярцевской в сторону Рублевского шоссе на пересечении с улицей Партизанской, поворот с улицы Ярцевской на улицу Партизанскую в направлении улицы Молодогвардейской, разворот на улицу Ярцевскую в сторону Рублевского шоссе на пересечении с улицей Молодогвардейской.

Закроют также съезд с улицы Молодогвардейской на улицу Ярцевскую в сторону улицы Крылатской, разворот на улице Молодогвардейской в сторону улицы Ярцевской на пересечении с улицей Партизанской, проезд по дублеру Рублевского шоссе – от улицы Звенигородской в сторону улицы Малой Филевской (введена выделенная полоса), проезд по Малой Филевской улице и Молдавской улице в сторону Молодогвардейской улицы (введена выделенная полоса).

Перекроют съезд с улицы Молдавской на Рублевское шоссе, съезд с Можайского шоссе на Рублевское шоссе в сторону Аминьевского шоссе, съезд с Кутузовского проспекта на Аминьевское шоссе в сторону Рублевского шоссе, поворот с Кутузовского проспекта на улицу Клочкова, улицу Андрея Карлова – от Кутузовского проспекта в сторону улицы Большой Дорогомиловской (введена выделенная полоса), правый поворот и съезд на разворот с улицы Ярцевской на улицу Ельнинскую в направлении к улице Боженко, правый поворот с улицы Большой Дорогомиловской в районе домов 7 и 11 в направлении области.

Движение по одной-двум полосам будет ограничено на участках Аминьевского шоссе, улицы Ярцевской, на дублере Рублевского шоссе, на развороте на Кутузовском проспекте в районе метро "Парк Победы" и улице Молодогвардейской.

Запрет на остановку введут на участках улиц Молодогвардейской и Молдавской, в Проектируемых проездах № 6648 и № 1009, на улицах Генерала Ермолова, Дениса Давыдова, Андрея Карлова, Маршала Сергеева и в Проектируемом проезде № 2185.

Местами скоростной режим снизят до 60 километров в час. Ситуационный центр ЦОДД будет следить за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро и при необходимости принимать соответствующие меры.

Во время ограничений пассажиры смогут воспользоваться Филевской линией и МЦД, а также бесплатными автобусами КМ и другими наземными маршрутами. Найти полный список возможных альтернативных маршрутов горожане могут на Едином транспортном портале.

Объясняется, что движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии приостанавливается в связи со строительством БКЛ.