Пассажирам напомнят о закрытии станций Арбатско-Покровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В департаменте транспорта напоминают о том, что участок Арбатско-Покровской линии метрополитена будет временно закрыт. Ограничения введут между станциями "Молодежная" и "Парк Победы" с 26 сентября по 5 октября, для удобства пассажирам раздадут 100 тысяч листовок с маршрутами, заявили в Telegram-канале Дептранса.

"Чтобы вы могли выбрать для себя самый удобный маршрут во время ограничений, мы раздадим пассажирам 100 тысяч листовок о возможных вариантах пути", – говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что москвичам и гостям столицы также будет доступна информация о закрытии участка Арбатско-Покровской линии подземки в вестибюлях, в вагонах и на платформах станций, остановках, а также на МЦД.

В общей сложности будет размещено свыше 6 тысяч информирующих плакатов и стикеров.

Во время ограничений пассажиры смогут воспользоваться Филевской линией и МЦД, а также бесплатными автобусами КМ и другими наземными маршрутами. Найти полный список возможных альтернативных маршрутов горожане могут на Едином транспортном портале.

Объясняется, что движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии приостанавливается в связи со строительством БКЛ.