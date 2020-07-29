Началось строительство соединительной линии между БКЛ метро и депо "Замоскворецкое"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Началось строительство правого перегонного тоннеля соединительной линии между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо "Замоскворецкое". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что тоннелепроходческий щит диаметром шесть метров возведет тоннель от площадки, расположенной рядом с электродепо "Замоскворецкое", до демонтажной щитовой камеры между станциями "Каховская" и "Варшавская" на БКЛ.
Он добавил, что тоннелепроходческий комплекс "Марина" построит 824 метра тоннеля на глубине от 5 до 22 метров. Трасса тоннеля пройдет под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что тоннель возводят в сложившейся городской застройке. По его словам, после завершения реконструкции депо "Сокол" на обслуживание поездов БКЛ будет переведено депо "Замоскворецкое".
"До этого времени из электродепо "Замоскворецкое" по новой соединительной ветке будет осуществляться подача подвижных составов для обслуживания Большой кольцевой линии, а по существующей – на обслуживание Замоскворецкого радиуса", – уточнил Кравцов.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что полное открытие БКЛ позволит существенно разгрузить радиальные линии метро.
По прогнозам Ликсутова, Кольцевая линия разгрузится на 20–30 процентов, Арбатско-Покровская – на 15–22 процента, а Филевская – на 21 процент. Кроме того, пассажиропоток снизится на 15–18 процентов на Калужско-Рижской линии, а также на 17 процентов – на Таганско-Краснопресненской линии.
Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.
Готовность тоннелей БКЛ метро составляет почти 80%
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