Более 130 автобусов будут курсировать в дни закрытия участка Арбатско-Покровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Мосгортранс" запустит компенсационный маршрут на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, на который выйдут 132 автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"С 26 сентября по 5 октября закрывается участок Арбатско-Покровской линии от станции метро "Молодежная" до "Парка Победы". Для пассажиров организуют компенсационный маршрут "КМ", – рассказали в "Мосгортрансе".

Автобусы особо большого класса проследуют от "Молодежной" через станции "Кунцевская" и "Славянский бульвар". Интервал движения составит около 2 минут в обычное время и 1 минуту в час пик.

Компенсационные автобусы будут работать с 5:00 до 1:55. Общее время в пути от начальной до конечной станций займет до 35 минут.

В "Мосгортрансе" также отметили, что планируют вывести больше автобусов и иных видов транспорта на маршруты, чтобы снизить транспортную нагрузку. Помимо этого, будет продлено время работы одного из трамвайных маршрутов.

Во время ограничений пассажиры смогут воспользоваться Филевской линией метрополитена и МЦД. Найти полный список возможных альтернативных маршрутов горожане могут на Едином транспортном портале.

