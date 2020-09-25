Более 130 автобусов будут курсировать в дни закрытия участка Арбатско-Покровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"Мосгортранс" запустит компенсационный маршрут на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, на который выйдут 132 автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"С 26 сентября по 5 октября закрывается участок Арбатско-Покровской линии от станции метро "Молодежная" до "Парка Победы". Для пассажиров организуют компенсационный маршрут "КМ", – рассказали в "Мосгортрансе".
Автобусы особо большого класса проследуют от "Молодежной" через станции "Кунцевская" и "Славянский бульвар". Интервал движения составит около 2 минут в обычное время и 1 минуту в час пик.
Компенсационные автобусы будут работать с 5:00 до 1:55. Общее время в пути от начальной до конечной станций займет до 35 минут.
В "Мосгортрансе" также отметили, что планируют вывести больше автобусов и иных видов транспорта на маршруты, чтобы снизить транспортную нагрузку. Помимо этого, будет продлено время работы одного из трамвайных маршрутов.
Во время ограничений пассажиры смогут воспользоваться Филевской линией метрополитена и МЦД. Найти полный список возможных альтернативных маршрутов горожане могут на Едином транспортном портале.
Часть Арбатско-Покровской линии временно закроют
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