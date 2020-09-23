Более 5 км трамвайных путей заменят на северо-западе столицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На Волоколамском шоссе, Лодочной и Сходненской улицах 26 сентября специалисты приступят к ремонту трамвайных путей. Будут заменены 5,5 километра рельсов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На момент проведения работ по трамвайному маршруту № 6 по сокращенному пути от Братцева до станции МЦД Тушинская через станцию метро "Сходненская" и улицу Свободы будут ходить автобусы № 06. Также на автобусе Т70 можно будет доехать до Волоколамского шоссе и станции метро "Сокол".

Для того чтобы сделать передвижение трамвая менее шумным, специалисты используют во время укладки путей виброизоляционные маты, которые снижают уровень шума на 30 процентов. Кроме того, новые пути будут бесстыковыми. Также будут заменены стрелочные переводы и крестовины.



В ближайшее время в Москве начнется тестирование первого беспилотного трамвая. В перспективе этот вид транспорта может курсировать по городу. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что такой транспорт можно использовать круглые сутки и программировать его на заданное расписание.