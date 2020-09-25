Карты "Тройка" в честь Московского мотофестиваля появились в продаже в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В билетных автоматах на станциях в пределах Кольцевой линии столичного метро начали продавать транспортные карты "Тройка" с оформлением на тему Московского мотофестиваля – 2020. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Традиционный мотопробег, посвященный закрытию сезона, состоится 26 сентября в 12:00 на Садовом кольце. В честь этого события можно будет приобрести тематические "Тройки", которые уже доступны для продажи", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что всего выпущено 10 тысяч экземпляров тематических карт, посвященных мотофестивалю.
26 сентября состоится Московский мотофестиваль – символическое подведение итогов и закрытие этого сезона. В рамках фестиваля пройдет мотопарад по Садовому кольцу, а также показательные выступления и конкурсы в Парке Горького.
В центре Москве байкеры закрывают мотосезон
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