Карты "Тройка" в честь Московского мотофестиваля появились в продаже в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В билетных автоматах на станциях в пределах Кольцевой линии столичного метро начали продавать транспортные карты "Тройка" с оформлением на тему Московского мотофестиваля – 2020. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Традиционный мотопробег, посвященный закрытию сезона, состоится 26 сентября в 12:00 на Садовом кольце. В честь этого события можно будет приобрести тематические "Тройки", которые уже доступны для продажи", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего выпущено 10 тысяч экземпляров тематических карт, посвященных мотофестивалю.

26 сентября состоится Московский мотофестиваль – символическое подведение итогов и закрытие этого сезона. В рамках фестиваля пройдет мотопарад по Садовому кольцу, а также показательные выступления и конкурсы в Парке Горького.