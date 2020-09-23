Москва онлайн: пилотажная группа "Каскад" МВД покажет трюки на Московском мотофестивале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

26 сентября состоится Московский мотофестиваль – символическое подведение итогов и закрытие этого сезона. В рамках фестиваля пройдет мотопарад по Садовому кольцу, а также показательные выступления и конкурсы в Парке Горького.

Не пропустите прямую трансляцию выступления пилотажной группы "Каскад" МВД Москвы. Вы увидите полицейских, демонстрирующих уникальные элементы вождения автомобилем и мотоциклом.

Смотрите трансляцию 26 сентября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.