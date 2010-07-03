В Москве ограничат движение транспорта 26–27 сентября

26 сентября в столице состоится мотопарад в честь закрытия сезона. Мероприятие пройдет на Садовом кольце, будут перекрыты некоторые участки дороги. Кроме того, в рамках строительства БКЛ с 26 сентября закрывается участок Арбатско-Покровской линии метро – от станции "Молодежная" до станции "Парк Победы". В связи с этим движение на западе Москвы изменится. Рассказываем подробнее об этих и других перекрытиях, а также о том, как их объехать.

Московский мотофестиваль

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Традиционный заезд мотоциклистов в честь закрытия сезона состоится на Садовом кольце 26 сентября. В связи с этим на некоторых участках кольцевой дороги в этот день будут перекрытия и ограничения.

В частности, с 23:30 25 сентября до 15:00 26 сентября проезд будет запрещен на участке проспекта Академика Сахарова – от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и на участке этой улицы. На участке Садового кольца – от улицы Каланчевской до Ленинского проспекта – движение закроют 26 сентября с 11:50. Открывать проезд здесь будут постепенно – по мере прохождения мотоколонны.

Стоит обратить внимание, что на указанном участке проспекта Академика Сахарова, а также на улице Маши Порываевой уже ликвидировано парковочное пространство. Ограничения продлятся до 15:00 26 сентября.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, не работает плоскостная парковка закрытого типа № 9009 на улице Крымский Вал, дом 10. Оставить машину там нельзя до 21:00 26 сентября.

Закрытие участка на Арбатско-Покровской линии



В связи со строительством БКЛ с 26 сентября по 5 октября участок Арбатско-Покровской линии метрополитена временно будет закрыт. Ограничения введут между станциями "Молодежная" и "Парк Победы".

Для проезда будут закрыты следующие участки дорог: съезд с улицы Ярцевской на дублер Рублевского шоссе, разворот на улице Ярцевской в сторону Рублевского шоссе в районе домов 21, корпуса 1, и 27, корпуса 1, поворот с улицы Ярцевской на улицу Ельнинскую, участок улицы Маршала Сергеева – от улицы Ярцевской до дома 16 по улице Ярцевской, разворот на улице Ярцевской в сторону Рублевского шоссе на пересечении с улицей Партизанской, поворот с улицы Ярцевской на улицу Партизанскую в направлении улицы Молодогвардейской, разворот на улицу Ярцевскую в сторону Рублевского шоссе на пересечении с улицей Молодогвардейской.

Также движение закроют на съезде с улицы Молодогвардейской на улицу Ярцевскую в сторону улицы Крылатской, перекроют разворот на улице Молодогвардейской в сторону улицы Ярцевской на пересечении с улицей Партизанской, проезд по дублеру Рублевского шоссе – от улицы Звенигородской в сторону улицы Малой Филевской, проезд по Малой Филевской улице и Молдавской улице в сторону Молодогвардейской.

Фото: transport.mos.ru

Перекроют съезд с улицы Молдавской на Рублевское шоссе, съезд с Можайского шоссе на Рублевское шоссе в сторону Аминьевского шоссе, съезд с Кутузовского проспекта на Аминьевское шоссе в сторону Рублевского шоссе, поворот с Кутузовского проспекта на улицу Клочкова, улицу Андрея Карлова – от Кутузовского проспекта в сторону улицы Большой Дорогомиловской, правый поворот и съезд на разворот с улицы Ярцевской на улицу Ельнинскую в направлении к улице Боженко, правый поворот с улицы Большой Дорогомиловской в районе домов 7 и 11 в направлении области.

Также движение по одной-двум полосам будет ограничено на участках Аминьевского шоссе, улицы Ярцевской, на дублере Рублевского шоссе, на развороте на Кутузовском проспекте в районе станции метро "Парк Победы" и улице Молодогвардейской.

Для удобства пассажиров метро во время ограничений будет обеспечен приоритетный проезд для наземного городского транспорта: вдоль трасс введут выделенные полосы для компенсационных и регулярных маршрутов.

Участок Арбатско-Покровской линии метро временно закроют

Таким образом, "выделенки" появятся на участках улицы Молодогвардейской – от улицы Партизанской до улицы Ярцевской в направлении области, на улице Боженко – перед улицей Молодогвардейской в направлении улицы Ярцевской, на улице Ярцевской – от улицы Молодогвардейской до съезда на Рублевское шоссе с ограничением проезда к дворовым территориям в районе домов 32, 34, строения 1, и 36, корпуса 1, в направлении улицы Крылатской.

Приоритетный проезд общественного транспорта организуют на дублере Рублевского шоссе – от улицы Ярцевской до основного хода Рублевского шоссе в направлении Кутузовского проспекта, на Рублевском шоссе – от примыкания к дублеру Рублевского шоссе до Аминьевского шоссе в направлении Кутузовского проспекта, от Кутузовского проспекта до съезда на дублер Рублевского шоссе, включая съезд в направлении области.

Полосы также введут на участке дублера Рублевского шоссе – от улицы Звенигородской до улицы Малой Филевской, на улицах Малой Филевской и Молдавской – от дублера Рублевского шоссе до улицы Молодогвардейской, на Аминьевском шоссе – от Рублевского шоссе до съезда на Можайское шоссе (включая съезд) в направлении проспекта Генерала Дорохова, на Кутузовском проспекте – от улицы Алексея Свиридова до съезда на Рублевского шоссе (включая съезд) в направлении области.

Фото: transport.mos.ru

Выделенные полосы будут действовать на 1-м Минском путепроводе в обе стороны – от аллеи Молодоженов в сторону центра до улицы 1812 года, на улице Андрея Карлова – от Кутузовского проспекта до улицы Большой Дорогомиловской.

На указанных участках дорог в ближайшие недели будут действовать и другие ограничения. В частности, введут запрет на остановку на участках улиц Молодогвардейской и Молдавской, в Проектируемых проездах № 6648 и № 1009, на улицах Генерала Ермолова, Дениса Давыдова, Андрея Карлова, Маршала Сергеева и в Проектируемом проезде № 2185. Местами скоростной режим снизят до 60 километров в час.



Ремонт на Волоколамском шоссе

Фото: transport.mos.ru

Также в ближайшие выходные начинается реконструкция участка Волоколамского шоссе, которая продлится до конца следующего года.

Таким образом, с 26 сентября по 30 декабря 2021 года будет полностью закрыт участок Волоколамского шоссе – от владения 77 до владения 112. При этом движение в двух направлениях сохранится за счет обустройства временных мостов.

Тем не менее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей о затруднениях на этом участке шоссе и рекомендовали выбирать заранее маршруты и пути объезда.

