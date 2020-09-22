Участок Волоколамского шоссе в Москве перекроют до декабря 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Волоколамского шоссе в Москве перекроют с 26 сентября 2020 года по 30 декабря 2021 года в связи с реконструкцией участка дороги, сообщается в Telegram-канале "Мостранспорта".

Полное перекрытие пройдет на участке от владения 77 до владения 112. Движение сохранят по некоторым полосам в каждом направлении за счет обустройства временных мостов.

В Центре организации дорожного движения предупредили водителей о затруднениях на этом участке шоссе и рекомендовали выбирать заранее маршруты и пути объезда.

Ранее на улице Маршала Сергеева из-за реконструкции инженерных сетей ввели ограничения движения. На участке улицы Маршала Сергеева от дома 34, корпуса 6, по улице Молодогвардейской ограничено движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.