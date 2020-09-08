Мотопарад в честь закрытия сезона пройдет в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мотопарад в честь закрытия сезона пройдет в Москве 26 сентября. Мероприятие состоится на Садовом кольце.

В этот день пройдет традиционный заезд мотоциклистов по кольцевой дороге. После этого запланирован мотофестиваль в Парке Горького.

"Закрытие мотосезона – одно из важнейших событий в жизни мотоциклистов. Это возможность поделиться с друзьями впечатлениями, накопленными за год, и скрасить горечь уходящего лета красочным праздником в центре столицы", – сказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

В Парке Горького мотоциклистам предоставят возможность познакомиться с новинками мотопромышленности. Кроме того, на мероприятии организуют спортивное мотошоу. Его покажут спортсмены из группы "Каскад" Управления ГИБДД и МЧС.

Сообщается, что в связи с мероприятием движение на Садовом кольце будет ограничено. Москвичей призвали заранее ознакомиться со временем и маршрутом проезда колонны.

15 сентября среди мотоклубов состоится жеребьевка. Она определит их расположение в колонне.

5 сентября на аэродроме Мячково в Московской области прошел гоночный этап соревнований по мотоспорту Russiamn Superbike Championship. Во время фестиваля состоялась гонка на шоссейно-кольцевых мотоциклах 50–70-х годов прошлого века.

