Мотопарад в честь закрытия сезона пройдет в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мотопарад в честь закрытия сезона пройдет в Москве 26 сентября. Мероприятие состоится на Садовом кольце.
В этот день пройдет традиционный заезд мотоциклистов по кольцевой дороге. После этого запланирован мотофестиваль в Парке Горького.
"Закрытие мотосезона – одно из важнейших событий в жизни мотоциклистов. Это возможность поделиться с друзьями впечатлениями, накопленными за год, и скрасить горечь уходящего лета красочным праздником в центре столицы", – сказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
В Парке Горького мотоциклистам предоставят возможность познакомиться с новинками мотопромышленности. Кроме того, на мероприятии организуют спортивное мотошоу. Его покажут спортсмены из группы "Каскад" Управления ГИБДД и МЧС.
Сообщается, что в связи с мероприятием движение на Садовом кольце будет ограничено. Москвичей призвали заранее ознакомиться со временем и маршрутом проезда колонны.
15 сентября среди мотоклубов состоится жеребьевка. Она определит их расположение в колонне.
5 сентября на аэродроме Мячково в Московской области прошел гоночный этап соревнований по мотоспорту Russiamn Superbike Championship. Во время фестиваля состоялась гонка на шоссейно-кольцевых мотоциклах 50–70-х годов прошлого века.
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