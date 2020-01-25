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Общество

10:10

Продажи мотоциклов с пробегом в России увеличились в 2019 году на 11%

транспорт общество экономика

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Продажи мотоциклов с пробегом в России за 2019 год увеличились на 11% по сравнению с показателем годичной давности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение "Автостата".

"Объем рынка мотоциклов с пробегом в России по итогам 2019 года составил 88,8 тысячи единиц, что на 11,2% больше, чем годом ранее", – говорится в сообщении.

Как отмечается, самыми популярными стали японские бренды. Первые четыре места занимают Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. На эти мотоциклы приходится более 60% от общего объема. На пятом месте находится BMW.

Ранее эксперты рассказали, как определить реальный пробег автомобиля. Основные способы выяснить это при покупке требуют особой внимательности и пристрастности.

Самый важный настораживающий фактор – отсутствие документов на автомобиль. Чтобы удостовериться в прозрачности намерений продавца, необходимо ознакомиться с оригиналом ПТС и сервисной книжкой с отметками о ТО. Последний документ не только покажет, что ремонтировалось и обновлялось в машине, но и укажет на пробег, отмечают эксперты.

Следующий шаг – это осмотр самого автомобиля. Сколы, трещины, царапины и, соответственно, перекрашенные места могут сигнализировать о пробеге больше 100 тысяч километров. Что касается интерьера, то потребителя должны насторожить потертый руль, ручка переключения передач, педали или же состояние кресел.

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