В мотоклубе "Ночные волки" выступили против штрафов за езду между рядами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член мотоклуба "Ночные волки" Андрей Бобровский (Акелла) в беседе с Москвой 24 заявил, что новые штрафы для мотоциклистов за езду между рядами и опасное лавирование негативно скажутся на ситуации на дорогах. По его мнению, такие маневры разгружают движение на трассах Москвы в летний период.

"Такое действие негативно повлияет на ситуацию. Мотоциклисты такими маневрами облегчают дороги в Москве. Много людей пересаживается на двухколесный транспорт, что позволяет избежать заторов", – считает Бобровский.

По его мнению, мотоциклисты либо пересядут на автомобили, либо будут всячески избегать подобных штрафов.

"Если бороться таким образом с мотоциклами, часть людей просто обратно пересядут на машины, а часть так и продолжит ездить. Без номеров, пытаться как-то уходить от этих штрафов", – заявил байкер.

Он предложил выделить для двухколесного транспорта отдельную полосу. По его словам, эта мера позволит обезопасить других участников дорожного движения и позволит мотоциклистам свободно передвигаться, не нарушая правил.

"Гораздо логичнее было бы сделать выделенную полосу движения для двухколесного транспорта, чтобы они никому не мешали. Это оградило бы людей от междурядных проездов, облегчило жизнь мотоциклистам и сделало безопаснее движение на дорогах", – отметил Бобровский.

Ранее стало известно, что в Госдуме разработали законопроект, который запрещает мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и движение параллельно с другим транспортом в одной полосе.

Законопроект предлагает штрафовать мотоциклистов на 3 тысячи рублей за движение в полосе параллельно с автомобилем, а на 15 тысяч рублей – за опасное лавирование между рядами.