Фестиваль мотоспорта RSBK пройдет в сентябре в Мячково

Фото: Агентство "Москва"

Гоночный этап соревнований по мотоспорту RSBK (Russian Superbike Championship) пойдет 5 сентября на аэродроме Мячково в Московской области. Данный этап станет решающим как в личном, так и в командном зачете.

Финал соревнований должен пройти в Чеченской республике, но из-за ограничений на въезд в регион он может не состояться. В таком случае последняя гонка сезона-2020 пройдет в подмосковном Мячково.

После первых этапов команды расположились в рейтинге лучших следующим образом: SPB Racing Team (276 очков), RMS Motorsport (191 очко), VL65 Racing Team (155 очков), СКА Petronas DMC (141 очко), ЦСКА Petronas DMC (122 очка), Chrome Racing Team (120 очков). Замыкают зачет команды Ratchet Motorsport (98 очков), YP Racing (74 очка), CHPMOTORSPORT (70 очков).

Во время фестиваля пройдет гонка на шоссейно-кольцевых мотоциклах 50–70-х годов прошлого века. Помимо этого, будет представлена экспозиция ретротехники, среди которой можно найти экспонаты возрастом около 100 лет.

Для всех гостей фестиваля также будут доступны тест-драйвы от ведущих производителей техники, а для детей будет работать специальная детская гоночная трасса.