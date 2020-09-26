Бесплатные автобусы запустили для пассажиров закрытого участка метро

Участок Арбатско-Покровской линии метро временно закрыт

Бесплатные автобусы КМ запустили в Москве для пассажиров закрытого участка Арбатско-Покровской линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жителям столицы напомнили о закрытии с 26 сентября по 5 октября участка от станции метро "Молодежная" до "Парка Победы". Компенсационные автобусы следуют от "Молодежной" через "Кунцевскую" и "Славянский бульвар" до "Парка Победы".

Всего с 05:00 до 01:55 будут курсировать 132 автобуса. В час пик их интервалы составят около одной минуты, а в течение дня – в районе двух минут. Время в пути составляет до 35 минут.

Увеличилось и количество транспорта на регулярных маршрутах. Также продлено время работы одного из трамвайных маршрутов. Узнать подробности можно на сайте Мосгортранса в разделе "Изменения городских маршрутов" и на портале "Московский транспорт".

Ограничения в метро ввели из-за строительства участка "Мневники" – "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ). В этой связи пассажирам рекомендовали пользоваться станциями Филевской линии и Московских центральных диаметров (МЦД), а также наземным транспортом.

Во время закрытия более 100 сотрудников метро будут раздавать информационные листовки, а также помогать пассажирам построить альтернативный маршрут.