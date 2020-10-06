Движение ограничат на 1-м Красногвардейском проезде с 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на участке 1-го Красногвардейского проезда ограничат с 14 октября, сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.

Отмечается, что это связано со строительными работами на территории "Москва-Сити". Движение ограничат до 20 июля 2021 года на участке от дома 20 до Выставочного переулка.

В центре подчеркнули, что движение будет перекрыто по одной полосе с сохранением существующего количества полос. Такие условия будут созданы с помощью переразметки проезжей части и ликвидации парковок.

Ранее стало известно, что движение ограничат по нескольким улицам в центре Москвы. Это связано со строительством нового корпуса Третьяковской галереи. С 12 октября по 13 декабря движение перекроют на участках Малого Толмачевского переулка и Кабалевской набережной.