Еще 20 домов по программе реновации возводят на севере столицы

11:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Специалисты возводят еще 20 домов по программе реновации на севере столицы. Планируется, что там новые квартиры получат жители 514 домов общей площадью 1,78 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.
По его словам, жители районов реновации получат качественную и социально ориентированную городскую среду.
"Общественные пространства благоустроят, во дворах оборудуют места для отдыха, детские и спортивные площадки. Также обновят инженерные коммуникации и дорожно-транспортную инфраструктуру", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, по программе реновации в САО уже введено в эксплуатацию 10 домов.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что свыше 21 тысячи участников программы реновации в городе получили ключи от новых квартир. По его словам, всего в столице было построено 67 домов. Бочкарев уточнил, что уже почти 60 новостроек передали под заселение.
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