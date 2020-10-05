"Спорная территория": "шумная разгрузка"

Фрилансер Светлана Тарасова работает удаленно за компьютером. Уже год она ведет неравную борьбу с руководством магазина, расположенного на первом этаже ее дома на улице Академика Комарова.

Светлана вынуждена дышать выхлопными газами грузовиков, которые привозят товар. Заехать на склад они не могут, он переполнен, поэтому разгружаются прямо под окнами дома.

Руководство магазина уже не реагирует на жалобы Светланы. Подробнее – в программе "Спорная территория".