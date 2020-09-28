"Спорная территория": "ни умыться, ни напиться"

В поселке Десеновском в ТиНАО произошел коммунальный инцидент – у жителей целого микрорайона новостроек уже больше двух недель из кранов течет ржавая вода. По словам жителей, налет разъедает сантехнику, выходят из строя стиральные и посудомоечные машины.

У Андрея Титова маленькая дочь, купать ее в такой воде попросту опасно, жалуется он. Коммунальщики просят местных потерпеть – они промывают трубы перед отопительным сезоном.

Управляющая компания совместно с застройщиком "Инвесттраст" даже организовали бесплатные пункты выдачи чистой воды. Но это не устраивает жителей, ведь они покупали квартиры, надеясь на комфорт, а не на то, что придется стоять в очереди на розлив. Об этом – в программе "Спорная территория".