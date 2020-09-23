"Спорная территория": "трещины в доме"

Леонид и Анастасия владеют салоном красоты на первом этаже, а по совместительству возглавляют инициативную группу по спасению многоквартирного дома, где они работают. Он буквально "трещит по швам" – на стенах огромные расколы от земли до верхнего этажа.

Всему виной, по словам жителей, незаконный самострой, который превращает здание из 14-этажного в 16-этажный. Собственники последнего этажа делают себе двухуровневые квартиры, а вкупе с проблемным фундаментом это приводит к ужасающим последствиям.

Владелец самостроя Игорь на претензии соседей реагирует агрессивно и не боится и суда. Об этом – в программе "Спорная территория".