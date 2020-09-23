Пожар произошел в доме в районе Рязанского проспекта

16:00 (обновлено 23.09.2020 16:14)
Очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажке в Москве
Пожар произошел в многоэтажном доме в районе Рязанского проспекта, передает телеканал Москва 24.
В пресс-службе МЧС уточнили ТАСС, что на Жигулевской улице загорелся мусор. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном доме в Подмосковье. Возгорание случилось по адресу городской округ Егорьевск, деревня Княжево. В результате пожара пострадал один человек.
На прошлой неделе пожар произошел в квартире на северо-востоке столицы. ЧП случилось на улице Каргопольской. В результате произошедшего погиб мужчина-инвалид.
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