Пожар произошел в доме в районе Рязанского проспекта

Очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажке в Москве

Пожар произошел в многоэтажном доме в районе Рязанского проспекта, передает телеканал Москва 24.

В пресс-службе МЧС уточнили ТАСС, что на Жигулевской улице загорелся мусор. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном доме в Подмосковье. Возгорание случилось по адресу городской округ Егорьевск, деревня Княжево. В результате пожара пострадал один человек.

На прошлой неделе пожар произошел в квартире на северо-востоке столицы. ЧП случилось на улице Каргопольской. В результате произошедшего погиб мужчина-инвалид.

