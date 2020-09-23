Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Мать 12-летней школьницы, пропавшей в столице по дороге из школы, рассказала о причинах ее исчезновения, сообщает "Стархит".

Дизайнер Надежда Славина заявила, что ее дочь отдала свой телефон, где была "предсмертная записка", однокласснику. По словам женщины, в записке девочка обвиняла мать в том, что от нее скрыли трагическую смерть отца, произошедшую три года назад.

"Но дело в том, что мне самой было очень тяжело это пережить, я не могла ни работать, ни общаться с друзьями, я была абсолютно раздавлена и пропала из поля зрения друзей и клиентов", – подчеркнула Славина.

По ее словам, она собиралась сообщить дочери о смерти отца, однако хотела сделать это максимально щадящим образом при участии психолога. В итоге бабушка все рассказала внучке без участия Славиной.

21 сентября школьница 2008 года рождения вышла из учебного заведения в 5-м Монетчиковском переулке и скрылась в неизвестном направлении.

Для ее поиска создали оперативный штаб. К работе были привлечены криминалисты, сотрудники МВД и волонтеры. Ночью стало известно, что девочку нашли живой и здоровой.

Мать девочки рассказала, что дочь "увозят в отдел к психологам, ее будет охранять полиция, у нее возьмут анализы, узнают, что было".