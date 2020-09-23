"Заклеила глаз пластырем". Дизайнер рассказала подробности побега ее дочери

Видео: Москва 24

Дизайнер Надежда Славина рассказала подробности побега ее 12-летней дочери, которую искали больше суток, передает Москва 24. По словам женщины, девочка замаскировалась.

"Чтобы ее не узнали камеры, Диана заклеила себе один глаз пластырем, обрезала волосы и вывернула узнаваемый рюкзак наизнанку. У меня не дочка, а суперагент какой-то", – подчеркнула она.

Женщина предположила, что в ситуации замешан взрослый, который помог ей все спланировать.

"Я не могла поверить, когда узнала от следователей, что она спланировала это сама. Но одноклассники знали о ее плане и ждали новостей по телевизору", – отметила мать сбежавшей девочки.

Она добавила, что ее дочь спустилась в метро и уехала в сторону Софрина в Пушкинском районе Подмосковья. Там она пряталась в подъездах и планировала установить палатку в лесу. Девочку нашли благодаря тому, что новость о ее пропаже быстро распространилась среди общественности, считает ее мама.

"Люди заметили ее в подъезде, позвонили в группу "Лиза Алерт", которая знала, что в районе Софрина находится дача ее бабушки, к которой ей очень хотелось. Они приехали, забрали ее и сразу же предоставили Диане психолога", – рассказала Надежда Славина.

Она считает, что причиной такого поведения ее дочери может быть переходный возраст, и хочет перевести ее в кадетский класс.

Ранее Славина заявила, что ее дочь отдала свой телефон с запиской суицидального характера однокласснику. По словам женщины, в записке девочка обвиняла мать в том, что от нее скрыли трагическую смерть отца, произошедшую три года назад.

Женщина призналась, что собиралась сообщить дочери о смерти отца, однако хотела сделать это максимально щадящим образом при участии психолога. В итоге бабушка все рассказала внучке без участия Славиной.

21 сентября школьница 2008 года рождения вышла из учебного заведения в 5-м Монетчиковском переулке и скрылась в неизвестном направлении.

Для ее поиска создали оперативный штаб. К работе были привлечены криминалисты, сотрудники МВД и волонтеры. Ночью стало известно, что девочку нашли живой и здоровой.