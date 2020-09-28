Второй сезон проекта "Москвичи" стартовал на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второй сезон проекта "Москвичи" стартовал на медиаплатформе #Москвастобой, где столичные жители рассказывают о себе и наиболее ярких впечатлениях, связанных с городом.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, для участия в проекте необходимо заполнить небольшую анкету на сайте. Также потенциальные участники должны записать о себе короткое презентационное видео. Заявки принимаются с 28 сентября по 19 октября.

Десять человек будут отобраны через открытое голосование, которое пройдет с 20 октября по 3 ноября. На следующий день после его окончания будут объявлены финалисты отбора.

Проект "Москвичи" показывает город глазами его жителей. Недавно в его рамках появились три новых видеоролика. На них пожарный-спасатель, специалист-диспетчер аэропорта и электромонтер рассказывают о своих впечатлениях о столице, а также делятся секретами своей профессии.

Недавно на платформе #Москвастобой появилась подборка онлайн-экскурсий ко Дню туризма. В разделе "Музеи" столичным жителям доступны 80 различных материалов и виртуальных экскурсий от ведущих музеев города.