Подборка экскурсий ко Дню туризма появилась на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект #Москвастобой представил подборку онлайн-экскурсий ко Дню туризма, говорится на портале мэра и правительств Москвы.

В разделе "Музеи" для пользователей доступны 80 различных материалов и видеоэкскурсий от ведущих музеев города. В частности, там показаны работы выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", которая проходила в Третьяковской галереи.

Пользователи смогут также познакомиться с работами Пушкинского музея. А историю доспехов самурая XVIII века можно узнать на экскурсии научного сотрудника музея Александра Проворного. Для поклонников русского декоративно-прикладного и народного искусства XVII–XXI веков подготовили экскурсии по двум постоянным экспозициям Всероссийского музея декоративного искусства.

На медиаплатформе также размещены материалы о столичном метро. Цикл состоит из пяти экскурсий об истории строительства самых интересных и красивых станций, а также о наиболее ценных элементах декора. Онлайн-экскурсии на портале проводятся и по столичным отелям. В частности, виртуально посетить можно гостиницы "Метрополь", "Советская", "Националь", "Украина" и "Ленинградская".

Узнать подробнее об истории садово-паркового искусства и современных тенденциях в ландшафтном и архитектурном дизайне можно в материалах от музея-заповедника "Царицыно". Совершить онлайн-прогулку можно и по фабрике "Красный Октябрь". Также для пользователей доступны аудиоподкасты от Парка Горького.

#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Здесь можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.

