Пассажиров метро призвали пересесть на МЦД из-за закрытия участка синей ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В связи с закрытием участка Арбатско-Покровской линии Московский метрополитен призвал пассажиров заранее планировать свой маршрут, говорится в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Из-за закрытия участка синей ветки на станциях "Молодежная", "Парк Победы" и "Кунцевская" ожидается много людей. Просим пассажиров заранее продумывать маршрут и пользоваться Московскими центральными диаметрами и регулярными маршрутами наземного транспорта", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили об обязательном ношении в транспорте средств индивидуальной защиты.

В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Арбатско-Покровской линии столичной подземки между станциями "Молодежная" и "Парк Победы" закрыт по 5 октября.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют ускорить строительство восточного участка Большой кольцевой линии метро и завершить его на год раньше запланированного срока. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев не исключил, что для этого могут быть введены дополнительные ресурсы, поскольку задача, по его словам, сложная.