"Спорная территория": "понизили градус"

Жители пятиэтажки в Медовом переулке уже месяц без горячей воды. Многим приходится заниматься моржеванием в холодном душе. Но от таких незапланированных процедур все семейство Ирины Войтовой серьезно простудилось – дочь с температурой, а у самой Ирины жуткий насморк.

Градус недовольства поднимает управляющая компания "ПИК-комфорт", в ответ на жалобы коммунальщики разводят руками и валят вину на энергетиков из МОЭКа. Кто закаливает жителей? Об этом – в программе "Спорная территория".