Оперштаб опубликовал данные о новых случаях коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице подтверждено 1 560 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 797 человек. За день было проведено 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию", – сообщили в Оперштабе.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 40,3% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 21,9%.

Около 16,1% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 7,6% из них старше 80 лет. Еще 14,1% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни. Всего на территории России зарегистрировано 1 136 048 случаев COVID-19.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводятся меры для ограничения роста заболевших COVID-19. С понедельника, 28 сентября, москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями мэр попросил не выходить из дома без особой необходимости. Работающим гражданам старшего возраста Собянин посоветовал перейти на дистанционную работу или взять отпуск.

Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.

