Фотовыставки ко Дню учителя открылись на бульварах в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах начали работать выставки, которые посвятили Дню учителя. Об этом рассказали представители департамента науки и образования столицы, сообщает РИА Новости.
"На каждой из выставок представлено по 20 снимков – архивных и современных. Так, самая ранняя фотография датирована 1937 годом. На ней запечатлена группа учениц Московской опытно-показательной школы-коммуны Наркомпроса РСФСР имени Лепешинского в классе с учителем немецкого языка Г. Е. Дулькейтом", – заявили в департаменте.
Также одна из фотографий была сделана в 1976 году во время урока труда, где педагог показывает школьнику, как работать на токарном станке.
Отмечается, что благодаря снимкам на фотовыставке "Спасибо, учителя!" москвичи и гости столицы увидят, как поменялись школы города. Ознакомиться с фото учителей в центре Москвы можно до конца октября.
Ранее Сергей Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником. Мэр Москвы поблагодарил учителей за труд обучения и воспитания детей, а также за умение решать сложные задачи.
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