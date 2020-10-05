Фотовыставки ко Дню учителя открылись на бульварах в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах начали работать выставки, которые посвятили Дню учителя. Об этом рассказали представители департамента науки и образования столицы, сообщает РИА Новости.

"На каждой из выставок представлено по 20 снимков – архивных и современных. Так, самая ранняя фотография датирована 1937 годом. На ней запечатлена группа учениц Московской опытно-показательной школы-коммуны Наркомпроса РСФСР имени Лепешинского в классе с учителем немецкого языка Г. Е. Дулькейтом", – заявили в департаменте.

Также одна из фотографий была сделана в 1976 году во время урока труда, где педагог показывает школьнику, как работать на токарном станке.

Отмечается, что благодаря снимкам на фотовыставке "Спасибо, учителя!" москвичи и гости столицы увидят, как поменялись школы города. Ознакомиться с фото учителей в центре Москвы можно до конца октября.

Ранее Сергей Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником. Мэр Москвы поблагодарил учителей за труд обучения и воспитания детей, а также за умение решать сложные задачи.