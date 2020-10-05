Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Градоначальник поблагодарил педагогов за труд обучения и воспитания детей, а также за умение решать сложные задачи.

"В этом году мы столкнулись с пандемией коронавируса, которая вынудила московские школы перейти на дистанционное обучение. Вы успешно справились с серьезным испытанием и доказали, что даже в экстремальной ситуации даете ученикам прочные знания, помогаете им получить путевку в жизнь и сделать правильный выбор", – говорится в телеграмме.

Собянин также подчеркнул, что COVID-19 еще не побежден, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности.

"Но никакой вирус не сможет сорвать планы развития столичного образования. Мы продолжим оснащать школы современным оборудованием, развивать МЭШ, расширять профили обучения, поощрять достижения учащихся и, конечно же, работу учителей", – отметил он.

День учителя учредили указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Сначала праздник отмечали в первое воскресенье октября, но в 1994 году ЮНЕСКО провозгласила Всемирным днем учителей 5 октября.

В честь праздника Минпросвещения запускает онлайн-марафон. В официальной группе в соцсети "ВКонтакте" весь день будут поздравлять учителей песнями и теплыми словами. Все желающие смогут попробовать себя в викторине или послушать интересные истории о преподавателях. Начало трансляции в 10:30.

В конце августа Сергей Собянин наградил столичных педагогов почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы". Звания удостоились 13 педагогов. Почетные знаки получили учителя истории и обществознания, мировой художественной культуры младших классов, биологии, химии, русского языка, математики.