В России готовят новую систему оплаты труда учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк рассказал, что ведомство готовится представить новые нормативы оплаты труда учителей. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Мы хотим до конца года эту систему выработать, вынести ее на обсуждение правительства. Я думаю, на следующий год уже появятся нормативные документы", – рассказал специалист.

По словам Басюка, министерство рассчитывает создать базовый уровень зарплат, ниже которых доход учителей падать не должен. Сейчас же в отдельных регионах ставки педагогов ниже МРОТ, а разницу доплачивает муниципалитет.

В ведомстве также рассчитывают законодательно закрепить определение компенсирующих выплат для учителей. Мониторинг Центрального комитета профсоюза показал, что существует около 30 разных видов надбавок, однако не все назначаются адекватно.

Ранее Виктор Басюк рассказал, что с 1 сентября 2020 года учителям будут выплачивать надбавки за классное руководство будут отдельной суммой. Это означает, что педагоги получат две выплаты за день – зарплату и федеральную надбавку.

