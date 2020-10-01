Победить коронавирус удастся через несколько месяцев – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Победить коронавирус удастся через несколько месяцев, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев, человечество поборет ее и будет нормально дальше развиваться и жить", – отметил мэр.

Ранее работодателей в Москве обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. В обязательном порядке на удаленку должны перейти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

При этом Собянин отмечал, что второй волны коронавирусной инфекции в столице нет.