В медпункте терминала Е аэропорта Шереметьево можно сдать тест на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В терминале Е международного аэропорта Шереметьево теперь можно сдать экспресс-тест на коронавирус, сообщается на официальной странице в Instagram воздушной гавани.
"На услугу экспресс-тестирования на COVID-19 замечен высокий спрос, поэтому теперь эту процедуру можно пройти и в медпункте терминала E, который находится напротив выхода с первого этажа терминала "Аэроэкспресс", – говорится в сообщении.
Данная услуга также доступна в терминалах B и D.
Экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус есть и в аэропорту Домодедово. Анализ можно сдать на возбудитель инфекции COVID-19 (метод классической ПЦР), на антитела к коронавирусу и экспресс-тесты (технология SmartAmp на основе изотермальной ПЦР). Результаты придут на русском и английском языках на электронную почту через час после сдачи анализа.
Также тестируют пассажиров на коронавирус в аэропорту Внуково. Сдать анализ все желающие могут в отдельном помещении в конце терминала А. Если тест показывает положительный результат на коронавирус, то данные человека автоматически передаются сотрудникам Роспотребнадзора. Врачи работают в аэропорту в круглосуточном режиме.
Большие очереди образовались в Шереметьево из-за сдачи тестов на COVID-19
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