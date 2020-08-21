Экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 запустили в Домодедово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аэропорт Домодедово и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустили экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19. Об этом сообщает в пресс-служба авиагавани.
"Все желающие могут сдать анализ в медицинском пункте аэровокзала", – говорится в сообщении.
Отмечается, что результаты придут на русском и английском языках на электронную почту через час после сдачи анализа. Услуга обойдется в 2 тысячи 750 рублей.
Анализ можно сдать на возбудитель инфекции COVID-19 (метод классической ПЦР), на антитела к коронавирусу и экспресс-тесты (технология SmartAmp на основе изотермальной ПЦР).
В пресс-службе подчеркнули, что медперсонал аэропорта проводит забор всех анализов в специализированных защитных костюмах и масках. Дезинфекция медкабинета производится после каждого посещения.
Ранее экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус стало доступно в аэропорту Внуково. Сдать анализ все желающие могут в отдельном помещении в конце терминала А. Если тест показывает положительный результат на коронавирус, то данные человека автоматически передаются сотрудникам Роспотребнадзора. Врачи работают в аэропорту в круглосуточном режиме.
В конце июля услугу экспресс-тестирования на коронавирус системой EMG запустили в аэропорту Шереметьево.
За последние сутки в России подтвердили 4 870 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зафиксировали в 85 регионах. На Москву пришлось 690. Еще 181 случай пришелся на Санкт-Петербург, 151 – на Московскую область.
Всего в РФ зарегистрировано 946 976 случаев COVID-19. Наименьшее количество новых случаев наблюдается в Московской области, Еврейской автономной области, Москве, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях и Чечне.
В Домодедово и Внуково начнут тестировать пассажиров на коронавирус
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