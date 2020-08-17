У Боровского шоссе появится дублер

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Район Ново-Переделкине на западе столицы и поселение Внуковское в ТиНАО соединит дублер Боровского шоссе, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Эстакада появится над участком автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Это будет четырехполосная трасса с разрешенной скоростью движения 80 километров в час. Сложнейшим ее элементом станет 75-метровая эстакада над перспективным участком магистрали, который, в свою очередь, соединит Киевское и Боровское шоссе", – рассказал он.

Жидкин также добавил, что с появлением новой трассы улучшится транспортная доступность станции метро "Новопеределкино", а Боровское шоссе будет разгружено. Проектирование дороги планируется завершить до конца 2020 года. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

"Возле дороги протяженностью 2,1 километра оборудуют пешеходные тротуары и две остановки. Также предусмотрена велодорожка, освещение, шумозащитные экраны и четыре светофора", – отметил Владимир Жидкин.

Ранее сообщалось, что в конце 2022 года планируют завершить строительство Северо-Восточной хорды. Специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения над Дмитровским шоссе эстакады основного хода СВХ.