"Спорная территория": "напряженная обстановка"

Вплотную к квартире Елены построена трансформаторная подстанция жилого комплекса премиум-класса Redside. Постоянный гул и опасность электромагнитного излучения изматывают хозяйку квартиры, которая уже готова ее продать, хотя только недавно получила ключи.

Управляющая компания не хочет ничего слышать про неудобство клиентов и про недовольство работой коммунальных служб. Для собственников квартир обещанный уровень сервиса и красивые картинки обернулись большим разочарованием.

Попытки переизбрать управленцев и заставить их работать с претензиями жителей терпят фиаско. Подписи на протоколах якобы подделываются, а возражения по актам выполненных работ не учитываются. Подробнее – в программе "Спорная территория".