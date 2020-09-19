Синоптик рассказал, какой будет зима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стало известно, какой будет зима 2020-2021 года. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалист подчеркнул, что прошлая зима преподнесла жителям России много аномалий.

"Она была рекордно теплой за всю историю, таких зим и такого бесснежья никогда не было", – пояснил Тишковец.

По мнению синоптика, нынешняя зима не станет повторением предыдущей.

"В этом году, я думаю, все будет намного благополучнее", – отметил Тишковец.

Он подчеркнул, что россиянам не стоит ждать "суровой русской зимы". По словам метеоролога, зима будет мягкой и снежной с умеренными морозами.

"Превышение по температуре будет незначительным", – сказал специалист.

Он добавил, что самым теплым месяцем зимы станет февраль.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщали, что первые осенние заморозки возможны в столице в ночь на воскресенье. При этом метеорологи подчеркнули, что уже в понедельник температура воздуха в столице начнет повышаться.