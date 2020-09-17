Синоптики рассказали, когда в Москву придут первые заморозки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первые осенние заморозки возможны в столице в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Приближающееся похолодание существенно понизит температурный режим, но не будет катастрофой: в ближайшие три дня показания термометров будут лишь на градус ниже нормы. Тем не менее осень берет свое, и в ночь на воскресенье на территории области местами возможны первые заморозки", – сообщили синоптики.

При этом метеорологи подчеркнули, что уже в понедельник температура воздуха в столице начнет повышаться. Отмечается, что к середине недели столбики термометров могут дойти до +20 градусов. По прогнозам специалистов, такие показатели могут говорить о наступлении в столице бабьего лета.

"Так что еще один эпизод бабьего лета, а возможно, и целый "сериал" хорошей погоды в последней декаде сентября вполне вероятен", – заключили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что бабье лето может наступить в любой день в период с сентября по начало октября. При этом он отметил, что это период теплой погоды после затяжного ненастья.

