Синоптик назвал сроки прихода золотой осени в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стали известны сроки прихода золотой осени в Москву. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Специалист пояснил, что для золотой осени необходима ясная погода. По расчетам Вильфанда, антициклон придет в регион на следующей неделе.

"Начнется очень красивая пора. Робкое наступления золотой осени. Краски будут богатыми", – пояснил метеоролог.

Он отметил, что в текущем году стоит ожидать продолжительный период золотой осени. Это обусловлено большим количеством осадков в летний период. Так, в мае в регионе выпало три месячной нормы осадков, а в июне – больше двух норм.

"Если влаги мало, то корни не могут подпитывать ей ветви, и листва опадает рано. Но в этом году осадков было очень много", – подчеркнул Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, как одеваться в сентябрьскую погоду в столице. По словам метеоролога, осенняя погода часто бывает обманчивой.